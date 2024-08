Louis van Schoor, el asesino en serie que "cazaba" personas de raza negra en la Sudáfrica del apartheid

En su entrevista con el Servicio Mundial de la BBC, Van Schoor quiso persuadirnos de que no era “el monstruo que la gente dice”. Su entusiasta descripción de la amputación de sus piernas no ayudó, en todo caso, a dulcificar su imagen.

Impunidad

El juicio

Los asesinatos

“Me dijo que me pusiera de pie, pero no pude”, afirmó el niño en su testimonio grabado. “Mientras estaba acostado allí, me pateó en la boca. Me levantó, me apoyó contra una mesa y luego me disparó de nuevo”.