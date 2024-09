“Maduro está desnudo frente a todo el mundo y a sus seguidores”, le dice María Corina Machado a la BBC

En este tiempo, el presidente Nicolás Maduro no ha conseguido que ni siquiera gobiernos cercanos -como el de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil o el de Gustavo Petro en Colombia- den por buena la victoria que le concedió el Consejo Nacional Electoral de Venezuela.

Nuestra victoria por una mayoría aplastante fue algo que el régimen no esperaba, así como el hecho de que en menos de 24 horas pudimos recopilar, digitalizar y poner en una página web más del 83% de las actas oficiales, que realmente demuestran nuestro triunfo.

No obstante, la fuerza del movimiento organizado que pudimos despertar y construir está ahí y sigue avanzando. Así que Maduro está hoy totalmente aislado dentro del país y cada vez más aislado en el escenario internacional.

Eso es correcto. El régimen y Maduro han dicho que soy una terrorista y que la justicia me está buscando y muchas personas cercanas a mí están en la cárcel, asilados o escondidos porque quieren atraparlos.

Pero Maduro simplemente no lo acepta. Maduro dice que los datos electrónicos han sido pirateados. Él fue al Tribunal Supremo, el más alto en Venezuela, pidió que ratificaran su victoria y así hicieron. Entonces, en términos constitucionales, ¿qué sigue a partir de ahora?

El punto aquí es que Maduro esté dispuesto a sentarse a negociar y creo que eso se alcanzará cuando el costo de permanecer en el poder por la fuerza supere el costo de salir del poder y todavía no hemos llegado allí.

Me pregunto si corre el riesgo de subestimar la capacidad de resistencia de Maduro. En cierto sentido, ya hemos estado antes en esta situación en Venezuela, regresando a 2018 en las últimas elecciones -cuando la oposición dijo que estaban amañadas- y en 2019 usted puso todo su poder detrás de un presidente alternativo, Juan Guaidó, y le dijo al mundo que lo reconociera como el líder legítimo de Venezuela.

Estas iniciativas y el esfuerzo por conseguir que la gente saliera a las calles de Venezuela para apoyarles han fracasado en el pasado. ¿Por qué cree que no fracasará esta vez?

Este es un momento totalmente diferente. Nunca hemos tenido la fuerza que tenemos hoy. Nunca hemos tenido a nuestro país unido como lo estamos hoy. El régimen nunca ha sido llamado como lo es ahora: no solo de dictador, de criminal que ha cometido crímenes contra la humanidad.

Pero, ¿ustedes no necesitan el apoyo en las calles como parte de su demanda de cambio? Luego de las elecciones hubo protestas masivas pero, en general, se han calmado. La represión se ha reafirmado, como usted ha dicho, muchos miles han sido arrestados, y parece que el pueblo de Venezuela parece resignado a que haya más Maduro.

Eso es lo que Maduro quiere que pienses. Y no es la verdad. Hemos convertido a Venezuela en una causa mundial. Tenemos una cuarta parte de nuestra población viviendo en el extranjero. Y los venezolanos están en las calles y están protestando. Esos son venezolanos también.

Ahora tenemos que movernos en una dinámica diferente para proteger a nuestro pueblo. Ya no verás una gran protesta con 50.000 personas, verás 1.000 protestas con 50 personas todas coordinadas, todas descentralizadas y esta es la fase en la que estamos entrando, es algo que el régimen no esperaba, y es la forma en que podemos presionar en los puntos críticos para seguir adelante.

Un elemento clave con el que ustedes no parecen contar son las grietas y la división dentro de las Fuerzas Armadas y el aparato de seguridad en torno a Nicolás Maduro.

Déjeme decirle algo. No hubiéramos podido recoger nuestras actas electorales si no fuera por el apoyo de los militares que estaban desplegados en cada uno de los centros de votación del país. Los militares de rangos medios y bajos están sufriendo lo mismo que el resto de la población.

He escuchado análisis similares que decían que era imposible ganar las elecciones o demostrar el resultado. Y aquí estamos.

Si hay alguien que no subestima el régimen al que nos enfrentamos somos nosotros.

Él dice que lo hizo bajo coacción, pero firmó un papel reconociendo la victoria de Maduro. Quiero preguntarle esto y es una pregunta difícil porque no sabemos qué va a pasar con usted. Si en los próximos días, semanas, meses se enfrenta a una situación similar en la que el Estado venezolano le pone a escoger: o firma un documento o se enfrenta a la cárcel, o abandona el país. ¿Qué haría?

Como usted ha dicho, no es una pregunta justa porque no voy a juzgar a nadie que esté en esas circunstancias. Cuando sientes que la vida de tu familia, de tu hija, de tus nietos está en juego, no puedo juzgar a nadie que haga eso.