María Corina Machado, la mujer que revivió la esperanza en los venezolanos que quieren un cambio

"Ganar tomó mucho tiempo y cobrar también puede tomar tiempo", ha repetido Machado en sentidos mensajes de voz a sus militantes. "Así que hay que resistir —les dice— y tenemos que seguir cerca de la gente y decirles que no los vamos a abandonar, porque vamos hasta el final".

Pero Machado, como me dijo en una entrevista en noviembre, ha cambiado, así como lo han hecho millones de venezolanos: "Hemos cometido muchos errores, y cuando los errores son cometidos con base en lo que tú crees que es lo correcto o porque no tienes toda la información o porque has subestimado lo que enfrentas, hay que aprender de ellos".