“Mátame si quieres, no te tengo miedo”: las bandas armadas que usan las extorsiones para amenazar a los habitantes de Guayaquil

Una camioneta amarilla estaba aparcada frente a la casa. Si Belén y su esposo no pagaban $us 5.000, matarían a su hija de 2 años.

Control territorial

"Mi mayor temor es que me roben a la niña"

Cuando llegó a este punto, Belén dio un paso atrás y se cubrió la boca con las manos. No tenía certeza de que fuéramos periodistas, esperaba no haber mordido el anzuelo de nuevos agresores.

A una conocida suya, dueña de otra pizzería, le habían exigido pagar $us 7.000. Si no lo hacía, volarían el negocio con una bomba.

Cuerpos decapitados

Extorsionar a los pobres

—No me vas a venir a cobrar nada porque no tengo plata —protestó una vecina.

Un vecino abogó por ella y pidió que no la mataran, había ayudado a muchas personas de la comunidad. Cuando los hombres se marcharon, Nora sintió que las piernas no la sostenían. Seguramente sus vecinos la habían traicionado.

Casa vigilada

Volvimos a una ruta principal, se reactivó la conexión y localizamos a Nora. Nos contó que en Monte Sinaí las bandas ajustan el cobro de "vacunas" según el estatus del extorsionado: $us 2 por semana a las familias pobres, $us 5 a los puestos callejeros que venden jugos y frutas, $us 30 a las tiendas de víveres, $us 60 a las ferreterías.