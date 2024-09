Mazan, el pueblo francés que vive con horror el caso de la esposa drogada por su marido durante años para que la violaran decenas de desconocidos

El pueblo medieval de Mazan aún no se recupera de la conmoción.

La víctima declaró la semana pasada en el juicio que tiene lugar en el Palacio de Justicia de Aviñón, mientras que en Mazan -el pueblo en el que ocurrieron los horrores situado a poco más de media hora en coche de la sede del tribunal- las opiniones son diversas y no falta quien trata de minimizar lo ocurrido.

Sin embargo, varias vecinas comentaron que el pueblo no sólo estaba en estado de shock, sino que las revelaciones que estaban surgiendo en el tribunal hacían que las mujeres se pregunten quién más estaba involucrado en las violaciones.

El caso

Según señaló la policía, los hombres recibían instrucciones precisas sobre lo que tenían que hacer: dejar el auto a cierta distancia de la casa para no despertar sospechas y esperar una hora hasta que las drogas que Domique le había suministrado a Gisèle surtieran efecto.

No tenían que pagar por participar, ni tampoco utilizar preservativo.

Tensión en las calles de Mazan

"Esto crea tensiones, como puedes imaginar. No sabes en quién confiar en la calle. Me siento aliviada de que pronto me mudaré de este pueblo", dijo Océane Martin, de 25 años.