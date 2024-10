“Me hice abogada para salvar a mi madre de una acusación injusta de asesinato”

El jurado dictaminó por unanimidad (4 votos contra 0) que no era una asesina.

La noche que duró 12 años

Camila dice que no tuvo un padre “muy presente” y fue criada por su madre y su abuela materna.

La abogada Camila Pita dice que no recuerda exactamente, pero tenía 7 u 8 años cuando su madre conoció a Tony.

“En una discusión, Tony amenazó con suicidarse si ella no volvía con él. Salió de su casa, dijo que arreglaría la situación y se subió al auto diciendo que haría una estupidez”, cuenta Camila.

Ella dice que no sabe si fue accidental o intencional, ya que estaba de espaldas en el momento del disparo. La reacción inmediata fue gritar y pedir ayuda a los vecinos.

La familia de Tony no cree en la versión de Rosalía y sospecha que ella fue la autora del disparo mortal.

El autor de este informe no pudo contactar a la familia de Tony antes de su publicación.

Tribunal del jurado

La defensa afirma que no había señales de que la entonces novia de Tony se hubiera subido al coche con él porque sólo la puerta del lado del conductor estaba abierta. Tampoco habría disparado desde fuera, ya que no había marcas de bala en el vehículo.

Los peritos forenses indicaron que el disparo se realizó en el interior del vehículo. La defensa afirma que una mujer relativamente baja, de 1,50 metros de altura, no sería capaz de dispararle a un hombre de 1,80 metros de altura y matarlo de un solo tiro.

Estudiar para defender a su madre

“Cuando comencé la universidad, me enamoré aún más del tribunal del jurado después de asistir al primero. Dije: 'Voy a tener que aprender a hacer eso'”, cuenta.

“Justo cuando entré (a la universidad), no sabía si tendría tiempo (para defender a mi madre). Pero pasaron dos años y ya estaba hablando con sus abogados y me dijeron que me graduaría a tiempo. Y funcionó”, dice con tono de orgullo.