"Me inspiré en mi gato de infancia para crear a Hello Kitty": cómo una artista japonesa inventó hace 50 años el personaje

Tú probablemente la conoces mejor como Hello Kitty.

"Cuando estaba estudiando en la universidad, me estaba especializando en pintura al óleo, pero personalmente sentí que me faltaba en esa área, así que renuncié a la idea.

"Así que cambié mi atención a la enseñanza del arte. Pero no había ningún puesto abierto en ese momento".

Desesperada por encontrar una salida a su creatividad, Yuko comenzó a buscar fuera de las clases de arte y en 1974 se topó con Sanrio, una ex productora de seda que tuvo un éxito arrollador cuando produjo sandalias de goma adornadas con un estampado de fresa.

Kawaii

"Cuando era niña, mi padre me dio un pequeño gatito blanco como regalo de cumpleaños.

"Me emocionó mucho y el recuerdo se quedó conmigo, así que decidí crear un personaje a partir del gatito.

" Me sentí muy feliz de haber modelado el personaje en mi querido gatito . E incorporé algunas de las poses que recordaba en el diseño.

Hola gatita

"A medida que Hello Kitty crecía, la gente tenía que trabajar en diferentes áreas. Yo trabajé en un libro ilustrado de Hello Kitty y diseñé la tela original de Hello Kitty".