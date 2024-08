"Mi exnovio me dejó en silla de ruedas y sin un ojo, pero ahora voy a competir en unos Juegos Paralímpicos"

“Cuando me lo dijeron estaba empezando a almorzar, así que tenía comida en mi boca. Lloraba y comía, y además había cámaras por todas partes”, añade.

Otto no exagera: estuvo literalmente en una cama esperando la muerte.

Además, no suda ni puede regular la temperatura de su cuerpo de forma apropiada .

Quiere que las mujeres que sufren de algún tipo de violencia por parte de sus parejas o de sus exparejas sepan que no están solas.

El ataque

“Yo había terminado con mi novio. Le había dicho que se fuera. Que recogiera sus cosas y se fuera. Cuando ya no estaba, cambié las cerraduras de mi casa. Hice todo lo que había que hacer”, añade.

“Entonces, de repente escuché un ruido y lo siguiente fue ver una luz que me apuntaba la cara. Quedé muy confundida”, señala.

Otto relata que su ex había estacionado su auto al frente de la casa, dado la vuelta a la casa y mirado por la ventana de su cuarto.

“Entonces nos dijo que nos iba a matar y que si no se suicidaba después, él mismo iba a llamar a la policía” , cuenta Otto.

“No sé qué pasó exactamente porque simplemente yo me desplomé y perdí el conocimiento”.

“Entonces llamó a la policía, les dijo quién era y dónde estaba. Me llamó su novia, aunque después admitió ante la policía que habíamos terminado”.

Nueva vida

“Es mucho más de que estoy paralizada y en sillas de ruedas como ve la gente desde afuera. Por dentro, muchas partes de mi cuerpo no funcionan ”, revela

“Por ejemplo, mi diafragma también está paralizado. Mi cuerpo no puede regular la temperatura. O sea: no puedo sudar”, añade.

Por esa razón, si ella está al sol -como debe estarlo para practicar el tiro con arco- la temperatura de su cuerpo se eleva demasiado. Por eso debe tomar muchas precauciones para que su cuerpo no se caliente y sufra un golpe de calor.

“Tengo problemas intestinales, debido a que no funcionan muy bien, por lo debo buscar alternativas para poder aliviar mis necesidades básicas” , señala.

“Además, debido a que mi cerebro no puede comunicarse con el resto de mi cuerpo, si algo malo pasa debajo de mi pecho, no lo puedo sentir. Y puede ser cualquier cosa”, como necesitar ir al baño, una rasquiña, que tenga la ropa muy apretada o una uña encarnada.

"Si sucede algo por debajo de mi nivel de lesión que sea un estímulo no deseado, mi cuerpo inmediatamente entra en modo de lucha o huida y aumenta mi presión arterial.

"Esa es una manera en que mi cuerpo dice ‘algo malo pasa’ pero el riesgo es muy alto. Y puedo tener un derrame, un ataque al corazón y morir en minutos. Y me puede pasar en cualquier momento”.

“Estaba en el carro con Ricky, pensando en qué hacer con todo el tiempo que tenía libre, sobre todo porque no puedo dedicarme a un trabajo normal”, relató.

“Entonces pensé ¿por qué no pruebo tiro con arco? Y Ricky dijo algo como ‘Pero tus manos nos funcionan del todo bien’. Entonces respondí que eso lo podíamos resolver. Hice algunas averiguaciones y vi que había un curso de tiro con arco adaptado. Una semana después estaba en el campo de tiro ”, añade.

La llamada olímpica

"También tengo el sombrero y un guante que me permiten sostener el arco para no dejarlo caer cuando suelto la flecha".

"Quería ir a los Juegos Paralímpicos de inmediato. En mi segunda semana de práctica me preguntaba: '¿Cómo sera competir ahí?'".

"He tenido la sensación de que hay un panorama más amplio en esta situación", aclara.

"Siempre quise causar un impacto en este mundo y ser una luz. Hay tanta oscuridad y odio que no puedo justificar no hablar y ser un ejemplo para personas heridas como yo ” añadió.

Agrega que no podía simplemente tirarse en una cama y aceptar lo que había ocurrido.

"Honestamente, es agotador. Tengo mucha suerte de tener a Ricky para ayudarme, para asegurarse de que estoy bien. Pero es muy difícil, incluso recoger algo, me recuerda lo que me pasó. Tu cuerpo no funciona. más en la forma que debería”, dijo.