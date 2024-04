“Mi mejor amigo colgó fotos pornográficas falsas con mi cara en internet”

En la primavera de 2021, a Jodie (no es su nombre real) le llegó un correo electrónico desde una cuenta anónima con un enlace a un sitio web.

Luego se encontró con una imagen en particular y se dio cuenta de algo horrible.

Una serie de acontecimientos desconcertantes

No era la primera vez que Jodie era atacada.

Ella le dijo al hombre que no era ella con quien había estado hablando. Ella dice que sintió "nervios" porque él sabía todo sobre ella y había logrado encontrarla en línea. La halló en Facebook después de que "Jodie" dejara de responder en la aplicación de citas.

Defendiéndose

"Me sentí mal", dijo Daisy.

"O es un ex o es alguien que se excita contigo", respondió un usuario.

Las fotos utilizadas en el sitio eran recientes y se publicaron después de que Jodie hubiera bloqueado a su ex. Las mujeres se dieron cuenta de que habían culpado a la persona equivocada.

'La traición definitiva'

"Realmente sentí que él me defendía".

'Completamente avergonzada'

"Pienso en el sufrimiento que causé todos los días y no tengo ninguna duda de que seguiré haciéndolo el resto de mi vida", afirma.

"No hay excusas para lo que hice, ni puedo explicar adecuadamente por qué actué siguiendo estos impulsos de manera tan despreciable en ese momento".

"Reviví cada conversación que tuvimos, en las que él me había consolado, apoyado y sido amable conmigo. Todo era mentira".

Nos comunicamos con X, anteriormente Twitter, y Reddit sobre las publicaciones. X no respondió, pero un portavoz de Reddit dijo: "El contenido íntimo no consentido no tienen cabida en la plataforma Reddit. El subreddit en cuestión ha sido prohibido". El sitio porno también ha sido eliminado.