"Mi pareja me golpeaba y me prohibía ir al baño": los hombres que denuncian el abuso que sufren de parte de sus mujeres a pesar del tabú

"Me obligaba a dormir en el suelo sin mantas si las cosas no iban como ella quería. Lo hacía para castigarme", dijo.

"No me dejaba ducharme, afeitarme ni usar el baño . Así que tenía que aguantar e intentar llegar al supermercado local, a un pub o a un restaurante”.

"Estábamos en (el almacén) Harrods y ella dijo 'no nos vamos hasta que me compres algo caro'", dijo. "Me arañó a través del jersey, me sangraba el brazo, hasta que me obligó a comprarle algo caro".