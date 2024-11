"Morirás solo como un perro": el tenso intercambio entre Dominique Pelicot, acusado de drogar a su esposa para que otros la violaran, y su hija

"Morirás solo como un perro"

"Puede causar risa a algunos, pero es a mi hija a quien desearía poder mirar a la cara . Me duele verla así", afirmó, sentado en un habitáculo de cristal a solo unos metros de su hija y el resto de su familia.

"Me encantaría verla, me encantaría hablar con ella", agregó.

Cuando él repitió que siempre la amaría aunque ella hubiera dejado de amarlo, su hija permaneció en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro, y no respondió.

Adicto al sexo

Se espera que su defensa se enfoque en que muchos de ellos no pueden ser culpables porque no se dieron cuenta de que Pelicot estaba inconsciente y, por lo tanto, no "sabían" que la estaban violando.