Muere Maggie Smith, la legendaria actriz británica célebre por sus papeles en Harry Potter y Downton Abbey

Leyenda del cine y el teatro británicos , ganó dos Oscar durante su carrera: por The Prime of Miss Jean Brodie (traducida como "La primavera de una solterona" o "Los mejores años de Miss Brodie") en 1970 y California Suite en 1979.

La carrera de Maggie Smith comenzó en el teatro, y obtuvo su primera nominación al Bafta en el melodrama de 1958 Nowhere to Go ("El botín de la muerte").