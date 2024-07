Muere Shelley Duvall, la protagonista de la mítica película de terror "El resplandor"

Su pareja, Dan Gilroy, confirmó la noticia a The Hollywood Reporter y otros medios, señalando que falleció en su casa en Texas por complicaciones de la diabetes que sufría.

Pero años más tarde Duvall abandonó Hollywood y estuvo fuera de las pantallas durante dos décadas, antes de regresar en 2023 para el filme The Forest Hills.

Un carisma diferente

Su papel más conocido fue quizás el de Wendy , la esposa del aterrador gerente de hotel interpretado por Jack Nicholson en el clásico de terror de 1980 de Stanley Kubrick The Shining ("El resplandor").

Sus papeles disminuyeron en la década de 1990 , con The Portrait of a Lady ("Retrato de una dama") de Jane Campion entre las mejores, y desapareció del radar en 2002.

The New York Times atribuyó su ausencia al impacto de un terremoto de 1994 que dañó su casa de Los Ángeles y al estrés de la enfermedad de su hermano.

Hablando de su prolongada ausencia de la pantalla, dijo a The New York Times en mayo: "Yo era una estrella. Tuve papeles protagónicos. La gente piensa que es solo por envejecimiento, pero no es así. Es violencia".