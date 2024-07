"Niños hikikomori": por qué hay padres en Corea del Sur que se encierran en celdas para entender mejor a sus hijos

No se permiten teléfonos ni computadoras portátiles dentro de estas celdas de 5 metros cuadrados, y sus habitantes solo tienen las paredes desnudas por compañía.

Los residentes pueden vestir uniformes carcelarios azules, pero no son reclusos: han venido a este centro para vivir una "experiencia de confinamiento".

Celda de aislamiento

Desde abril, los padres han estado participando en un programa educativo para progenitores de 13 semanas de duración financiado y dirigido por dos organizaciones no gubernamentales: la Fundación Juvenil de Corea y el Centro de Recuperación Ballena Azul.

"Prisión emocional"

"Me preguntaba qué hice mal para que mi hijo terminara así, y es doloroso pensar en ello", dice la madre de 50 años.

Renuencia a hablar

Aunque la ansiedad, las dificultades en las relaciones con familiares y amigos, y la decepción por no haber sido aceptado en una de las mejores universidades pueden haber afectado a su hijo, él se muestra reacio a hablar con su madre sobre lo que realmente está mal.

"Como mi hijo no me hablaba mucho, no sabía qué pasaba por su mente".