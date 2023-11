"No está bueno ir al pasado a encontrar sólo lo que deseamos encontrar": Eduardo Sacheri, escritor argentino

En general a mí me gusta que mis novelas aterricen en diferentes momentos de la historia reciente de mi país, sobre todo momentos no tan frecuentados por la literatura o por el cine.

No veo los a los jóvenes no movilizados.

Mira, del lado de los guerrilleros o los exguerrilleros, me encontré con miradas autocríticas y también con miradas ancladas, como si no hubieran pasado 50 años.

Y a esos exguerrilleros no les agrada esa desmilitarización de su accionar. Les parece un fingimiento, como una limpieza de prontuario entre comillas, en la que no están interesados.

Hay una minoría que reivindica la dictadura militar como un acto de reparación, pero la mayoría, aunque no se identifica con la dictadura, siente que no tiene un espacio de dolor legítimo, porque automáticamente si se quejan de lo que sufrieron, se los asocia con defensores de la misma.

En parte, me parece normal que en una sociedad muy polémica se eche mano de la historia para blandirla como un arma argumental discursiva en el presente, y como en Argentina no estamos de acuerdo en nada, nunca, estas visitas polémicas al pasado son permanentes.

Supongo también que hay una incomodidad con la violencia revolucionaria. Cuando digo una incomodidad hay algo no hablado o no saldado ahí.

Pero es como si no fuéramos capaces de deslindar un periodo del otro, de poder hablar de un periodo anterior que tiene su propia dinámica, porque las personas de 1975 no saben que viene una dictadura.

Nosotros sabemos qué pasará después, pero esas personas no lo sabían. Actúan desde otro paradigma, en otro universo en el que la dictadura no existe aún.

Con mi novela no me interesa imponerle a nadie una visión, ni crítica, ni empática con respecto a la violencia armada. Yo tengo mi postura, pero no importa mi postura para los demás.

Me da la sensación de que no está bueno ir al pasado a encontrar sólo lo que deseamos encontrar. Y no es lo mismo la historia que la memoria. Me parece que ambas cosas nos construyen. Ambas operaciones nos construyen, pero no son sinónimos.