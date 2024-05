“No pude proteger a mi niña. Solo quería darle una vida digna”: el padre que vio morir a su hija asfixiada intentando llegar a Reino Unido

"No pude protegerla. Nunca me lo perdonaré. Pero el mar era la única opción que tenía", solloza.

"Soy un trabajador de la construcción. Soy fuerte. Pero ni siquiera yo podía sacar mi pierna , atrapada en la multitud. No me extraña que mi pequeña tampoco pudiera. Estaba bajo nuestros pies", dice Ahmed.

El cuarto intento

"Era la única opción que tenía"

"Nunca me lo perdonaré. Pero el mar era la única opción que tenía. Todo lo que pasó fue en contra de mi voluntad. Se me acabaron las opciones. La gente me culpa y dice: '¿Cómo arriesgaste a tus hijas?' Pero he estado 14 años en Europa y he sido rechazado", dice Ahmed, y detalla los años de intentos fallidos para asegurar su residencia en la Unión Europea tras de haber huido de Irak después de lo que describió como amenazas de grupos de milicias.