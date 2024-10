"No puedo leer la hora del reloj ni memorizar mi teléfono": qué es la discalculia, el trastorno que impide entender los números

En aquella época, como no entendía las matemáticas, los profesores la tachaban de estudiante rebelde que no quería estudiar, lo que la llevó a abandonar la escuela.

“Piensan que somos de otro mundo”

“He tenido situaciones en las que no podía hacer un pastel porque no era capaz de saber añadir la cuarta parte de un determinado ingrediente”, dice Larissa. “Incluso recordar qué número corresponde al mes es difícil. Por ejemplo, sé que el tres se refiere al mes de marzo y hasta ahí llego. Si me preguntas qué número corresponde a octubre, no lo sé”.