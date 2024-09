"No sé si es un capricho de AMLO, pero estoy convencida de que la reforma a la Justicia es más política que técnica"

En la práctica, la reforma quita poder al máximo tribunal del país, no solo porque reduce el tiempo de mandato de sus magistrados, sino porque somete su elección al voto popular.

“Pero no así, sino con diálogo y desde las bases del sistema, que es donde están los problemas”, asegura.

El sistema que se establece para la elección de jueces, porque implica que para serlo no se requiere ninguna preparación, sino nada más ser abogado; no hay que tener preparación, no hay colegiación, y van a ser electos por voto popular después de ingresar en una tómbola. O sea, sacarán un papelito.