"No tenía idea de que ser una bebedora social me dañaría el hígado a los 31 años"

A los 31 años, los médicos me dijeron que si no dejaba de beber alcohol, podría morir.

Quedé impactada, porque no bebía todos los días, nunca bebí a solas y cuando bebía lo hacía como una actividad social que disfrutaba, no porque sintiera que dependía del alcohol.

Pero por definición, mi consumo de alcohol desde mi adolescencia tardía hasta finales de mis años 20 se podría considerar como exceso alcohólico . Me sentía normal porque la gente en mi entorno hacía lo mismo y, ahora, la situación me estaba pasando factura.

Salí del hospital a la casa caminando lentamente en estupor, empujando a mi hija en su cochecito. Esto me estaba pasando, pensé, pero no podía ser la única.

Después del resultado anormal de mis exámenes de sangre, fui referida al hospital New Victoria de Glasgow (Escocia), donde me hicieron un ultrasonido y finalmente una elastografía . Todo eso ocurrió en el lapso de un año aproximadamente.

Eso era indicación de cicatrización severa y, de no haber sido detectada, y si yo no hubiera dejado de beber, hubiera progresado a cirrosis .

La "hora de vino"

No planeo volver a beber otra vez, tal como me han aconsejado.

No he tocado una gota durante casi un año y me siento mucho mejor por eso, pero me sigue haciendo falta de una manera que no puedo identificar.