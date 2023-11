"Nuestro destino es ser liberados mientras en Gaza están en un mar de sangre": las historias de los prisioneros palestinos liberados por Israel

Tras la incursión de Hamas a Israel, Tamini fue arrestada a comienzos de noviembre por un posteo en Instagram que su familia dice que no fue escrito por ella.

El posteo por el cual fue detenida la joven ya no puede verse en línea, como tampoco la cuenta en la que fue publicado, que llevaba su nombre y su foto.

Según medios israelíes, ella había amenazado con “masacrar” a colonos judíos, pero su madre dijo que dicha cuenta no pertenece a su hija.

“Hay decenas de páginas en internet con el nombre de Ahed y su foto, con las que ella no tiene ninguna conexión", le dijo la madre a la agencia AFP en el momento de su arresto.

Una periodista freelance y un joven que lanzó piedras

Y añadió que le advirtieron que no podía celebrar su excarcelación: “No me permiten salir de mi casa, portar carteles o pancartas, usar un megáfono. Y si violo estas reglas, me llevarán (preso) de nuevo”, dijo.