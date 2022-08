Olivia Newton-John: el emotivo mensaje de despedida de John Travolta a su compañera en "Grease"

Travolta y Newton-John interpretaron You're the One that I Want, una de las canciones principales de Grease. El tema se convirtió en un o de l o s más famos o s de la época y vendió más de 15 millones de copias.

La pantalla grande los reencontró en 1983 como protagonistas de Two of a Kind ("Tal para cual"), donde volvieron a cantar juntos.

La amistad siguió y en 2012 grabaron el sencillo I Think You Might Like It.