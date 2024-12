"Parece el resultado de un accidente nuclear": Francia teme cientos de muertos por el peor ciclón en 90 años que devastó la isla de Mayotte

John Balloz, residente en Mamoudzou, se mostró sorprendido de no haber muerto al paso del ciclón.

"Gritaba porque veía que se me acercaba el final" , relató.

"No hay mucho que la gente pueda hacer, la gente está quieta, no se ha movido, está esperando ayuda, ayuda para comer, para que vuelva la electricidad, y el agua también, no hay agua corriente".