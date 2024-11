“Perdí 9 dientes filmando 'El juego del calamar'”: los detalles de la segunda temporada de la exitosa serie surcoreana que nos reveló su creador

Cuando le pregunto al creador de la exitosa serie coreana "El juego del calamar" sobre las noticias que dicen que estaba tan estresado mientras filmaba la primera temporada que perdió seis dientes, rápidamente me corrige. “Fueron ocho o nueve”, dice riendo.

Hwang Dong-hyuk me habla en el set mientras filma la segunda temporada de su thriller distópico de Netflix, en el que cientos de concursantes cargados de deudas luchan por un enorme premio en efectivo, en una serie de juegos infantiles de vida o muerte.

Pero una segunda parte de la serie no siempre estuvo en sus planes. En un punto, juró no la haría.

“Aunque la primera serie fue un gran éxito mundial, honestamente no gané mucho”, me dice. “Así que hacer la segunda temporada también me ayudará a compensar el éxito de la primera”.