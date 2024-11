Plan Sur, el megaproyecto de hace 70 años que evitó que la ciudad de Valencia se inundara con la DANA

De no ser por una obra de ingeniería faraónica de los años 50 conocida como Plan Sur, las inundaciones en la región española de Valencia habrían sido más devastadoras aún.

“Estoy convencido de que gracias al Plan Sur, el agua no ha llegado a Valencia, sino lo habría hecho y la tragedia sería mayor ”, le dice a BBC Mundo, Miguel Ángel Carrillo Suárez, ingeniero y presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España.

El megaproyecto

“Podemos decir que en la ciudad no pasado nada gracias al nuevo cauce. Vivo en Valencia y estoy como a 500 metros de la construcción y aquí está todo bien. Pero justo al otro lado, la tragedia es enorme. Es muy chocante ese contraste”, explica Federico Bonet Zapater, Consejero Territorial en Valencia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Un barranco mortal

Financiada con un sello postal

“Hasta que no pasa algo así, la gente no se da cuenta de lo que valen las obras de ingeniería como esta. Protegen las vidas de las personas -que es algo que no tiene precio-, pero también los terrenos y las viviendas”, dice Carrillo Suárez.