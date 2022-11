"Poocha che": el inusual uso del idioma español en las islas Malvinas / Falklands

Interacción

Los desarrollos de los últimos siglos convirtieron al español y al inglés en los dos idiomas poscoloniales más hablados actualmente en todo el mundo, señala el libro English and Spanish, World languages in interaction ("Inglés y español, lenguas mundiales en interacción") de 2022 de la editorial Cambridge University Press.

¿Cómo llegó el idioma español a las islas?

"Los nombres equivalentes en inglés son enteramente desconocidos aquí, donde solo se dice freno, recao, bozal, manea, cojinillo, cincha, sobrecincha , etc.; así como se usan las palabras zaino, manchao, ovejuno, gateao, tostao, etc., para designar a los caballos según el color de su pelo", añadió.

La huella de los gauchos

"Guerra lingüística"

Incluso reproduce las recomendaciones del gobierno local al pisar suelo isleño de no usar Malvinas para referirse a las islas ya que "no es la traducción en español o portugués" del archipiélago.

"Chay/Chey/Ché : originario de la Patagonia, ché es la palabra indígena sudamericana para amigo u hombre. El significado local es muy similar, como en See you later, chay ("Hasta luego chay")", define el Diccionario del Vocabulario de Falklands.

"El caso de chei lo que tiene además de colorido es que ellos lo identifican como algo propio, un indicador de localía y de reconocimiento. Si alguien te dice: how are you doing chei? ('¿Cómo estás, che?'), te está tratando de isleño", describe Rodríguez a BBC Mundo.