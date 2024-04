Popper vs Wittgenstein: los 10 minutos de la explosiva confrontación entre dos gigantes de la filosofía que marcó un hito

Pues lo logró. La furiosa riña de 10 minutos que tuvieron no sólo pasó a la historia sino que siguió atizando un debate sin fin entre los seguidores de cada filósofo .

No obstante, hasta el día de hoy, nadie sabe con certitud qué pasó y cómo , a pesar de que hubo varios testigos del incidente, como relatan en su libro "El atizador de Wittgenstein" John Eidinow y David Edmonds.

Tres titanes

Wittgenstein era el presidente del club y Popper, quien recientemente había sido nombrado lector de lógica y método científico en el London School of Economics and Political Science, fue invitado para presentar una ponencia titulada “¿Existen los problemas filosóficos?”.

"Era raro y sus ideas me parecieron extrañas, de modo que durante todo un semestre no pude decidir si era un hombre genial o simplemente excéntrico ", escribió Russell en "Retratos de la memoria".

"Al final de su primer semestre en Cambridge vino a verme y me dijo: '¿Podrías decirme si soy un completo idiota o no?'.

"Respondí: 'Mi querido amigo, no lo sé. ¿Por qué me preguntas?'

"Dijo: 'Porque si soy un completo idiota, me convertiré en aeronauta; pero si no, me convertiré en filósofo'”.