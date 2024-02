Por qué coquetear con otros puede ser bueno para tu relación

En el escenario del bar, nuestra camarera no sabe que el cliente ya tiene una relación. (Birnbaum señala que incluso si alguien está en una relación, es de esperar que coquetee con otros. "Con el tiempo, la gente tiende a fantasear con otras personas. Eso es normal, no significa nada malo acerca de la relación".)

¿Coqueteo fantasioso?

La camarera virtual parece un poco extraña: sus movimientos son rígidos y su rostro da un poco de miedo. ("La realidad virtual es mucho más inmersiva de lo que puedes ver en el vídeo, así que no te decepciones", advierte Birnbaum cuando me envía una grabación de pantalla). Ciertamente no podría confundirse con una persona real. Pero el discurso es realista y en una interacción de cinco minutos la conversación fluye de forma bastante auténtica.

Afianzar vínculos

Técnicas de coqueteo

La maximización del espacio no es algo de lo que necesariamente seamos siempre conscientes, dice T Joel Wade, profesor de psicología en la Universidad de Bucknell en Estados Unidos. "No es como, oh, hay alguien hermoso, déjame extenderme. Es simplemente un comportamiento natural". Esta demostración no verbal de dominio puede tomar la forma de extender el cuerpo o las posesiones para mostrar comodidad y pertenencia a un espacio, explica.