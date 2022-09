Por qué es importante la educación sexual a temprana edad (y cómo lograr que estas charlas no sean “incómodas”)

No fue hasta que tuve 27 años que finalmente pude hacerlo, pero en una capacidad muy diferente. No estaba aprendiendo a ponerme un condón, sino estudiando cómo le enseñaría a alguien más a ponérselo.

Se tomó un momento para mirar las expresiones de los participantes y, obviamente, encontró que algunos de ellos eran menos pacientes de lo que esperaba. "Es realmente importante que no te veas o te sientas aprensivo cuando haces esto", dijo. "No es así como quieres que se sientan los jóvenes...".

Un paso difícil para los padres

Precisamente, un estudio realizado en Reino Unido encontró que, por ejemplo, a menudo los progenitores se sentían avergonzados y temían no tener las habilidades o el conocimiento para hablar con sus hijos.

Una idea básica es que la educación sexual tiene un impacto positivo a largo plazo , como ayudar a los jóvenes a formar relaciones saludables. Su consejo para los padres es que no se salten ni retrasen estas conversaciones.

Paso a paso

Los padres que no están seguros de cuándo y cómo iniciar estas conversaciones pueden encontrar útil buscar material de las escuelas.

Un factor que se enseña poco

Zaneva descubrió que el placer tiende a no mencionarse mucho, o en absoluto, en la educación sexual.

Esto significa que si su hijo no escucha sobre el placer de usted, es muy probable que tampoco lo escuche en la escuela. "Es probable que muchos jóvenes se pierdan conversaciones positivas y empoderadoras sobre el sexo en su educación sexual actual en la escuela", dice.

Encontrar fuentes confiables

Y los padres pueden no ser los únicos que se sientan aprensivos.

Eso no significa que los padres deban evitar el tema, pero muestra lo importante que es enmarcar las conversaciones de manera que todos se sientan cómodos.

"Hágale saber a su hijo con anticipación cuando quiera hablar sobre algo delicado, potencialmente vergonzoso o difícil de hablar. No se sienten emboscados de esta manera, y es más probable que estén preparados y hablen con usted", dice Goldfarb.

Los jóvenes están al comienzo de ese viaje y tienen la oportunidad de definir valores, hábitos y prioridades que pueden beneficiarlos a lo largo de la vida, no solo en situaciones íntimas, sino como parte de moverse por el mundo de manera segura y considerada.

Es posible que descubras que es una afirmación de la vida, y no remotamente incómodo, ser parte de ese viaje.

*Sophia Smith Galer escribió esta nota. Ella es la autora de Losing It: Sex Education for the 21st Century, publicado por Harper Collins. Si quieres leer el artículo original haz clic aquí.