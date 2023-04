Por qué es tan difícil medir objetivamente el dolor y cómo la ciencia intenta lograrlo

El dolor es una bestia difícil de manejar , de medir y, por lo tanto, de tratar. El dolor puede ser una señal de angustia importante y no investigarlo puede suponer que se pierda la oportunidad de salvar una vida o de descubrir que se trata, en realidad, de algo poco grave.

"Lo entendemos muy mal. En particular, el hecho de que los médicos a menudo se queden desconcertados por el dolor de un paciente sugiere que nuestra comprensión médica actual del dolor es bastante mala ", asegura Emma Pierson, científica de computación de la Universidad de Stanford, que investiga el dolor.

Asegura que este sistema puede ser confuso para los pacientes y especialmente problemático cuando se trata a niños y pacientes no comunicativos.

Sesgos raciales y de género

La discriminación racial no es la única forma de prejuicio que influye en el tratamiento del dolor.

Los sesgos en torno a las "mujeres histéricas" son, aún hoy, bien conocidos en medicina, particularmente en torno al dolor. Una revisión de 77 estudios de investigación diferentes reveló que términos como "sensible" y "quejosa" se aplican más a menudo a los informes que se hacen sobre el dolor de las mujeres.

Las expectativas sociales sobre lo que es un "comportamiento normal" para hombres y mujeres están en el origen de estos patrones, asegura Anke Samulowitz, que investiga el sesgo de género en la Universidad de Gotemburgo en Suecia. Estos sesgos se suman a " diferencias que no se justifican médicamente sobre cómo se trata a hombres y mujeres en la atención médica".

"Las diferencias asociadas con las hormonas y los genes a veces deberían dar lugar a diferencias, por ejemplo, en los medicamentos para el dolor. Pero no todas las diferencias observadas en el tratamiento de hombres y mujeres que sufren dolor pueden explicarse por las diferencias biológicas", asegura.

Avances

"Sin biomarcadores no se puede diagnosticar ni tratar adecuadamente el dolor. No se puede predecir la probabilidad de que alguien que tiene una lesión aguda en la espalda pase a tener un dolor crónico resistente al tratamiento y no se puede monitorear de manera objetiva la respuesta a las nuevas terapias en los ensayos clínicos", asegura Saab.