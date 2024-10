Por qué Joker 2 está siendo un desastre en taquilla (pese a haber costado mucho más que la primera película)

Esta vez no ha dado sus frutos: Joker: Folie à Deux recaudó US$37,8 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos, menos de la mitad de lo que facturó la primera película durante el mismo período en su estreno.

D'Alessandro añadió que, a estas alturas, a Joker 2 le ha ido incluso peor que a The Marvels, el fracaso de Marvel del año pasado.

Para quienes vimos Joker: Folie à Deux cuando se estrenó en el Festival de Cine de Venecia el mes pasado, este resultado catastrófico no es una gran sorpresa.

Estos debates pueden haber sido interesantes en un artículo de revista, una novela gráfica derivada o una charla en un bar, pero no para una superproducción de US$200 millones.

Sí, lo leíste correctamente. Diferentes medios informan que Joker: Folie à Deux c ostó entre US$190 y US$200 millones , un salto casi increíble con respecto al presupuesto de US$65 millones que se invirtió en la primera película.

Si hubiera costado tanto como Joker, o incluso el doble, sus recaudaciones de taquilla podrían no haber parecido tan insignificantes. ¿Pero alrededor del triple?

Costos crecientes en Hollywood

No es que esta sea la cantidad de dinero más descabellada que se haya gastado en una película de Hollywood en los últimos tiempos.

El año pasado, un artículo del Daily Telegraph enumeraba algunos de los éxitos de taquilla recientes astronómicamente caros, entre ellos Fast X (US$340 millones), Indiana Jones y el llamado del destino (US$300 millones), Misión imposible: sentencia mortal parte 1 (US$290 millones) y The Flash (US$220 millones).

Sumándoles los costos de marketing a esas cifras, todos tenían que funcionar fenomenalmente bien para alcanzar un punto de equilibrio. Se estima que ninguna de estas películas obtuvo ganancias significativas . De hecho, Indiana Jones y The Flash tuvieron pérdidas importantes.

Pero ese no es el caso del lúgubre drama judicial de pequeña escala de Phillips. De hecho, no hay muchas otras películas de Hollywood en las que el dinero no esté tan sorprendentemente fuera de la pantalla.