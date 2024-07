Por qué Juan Domingo Perón sigue siendo una figura tan influyente (y divisiva) en Argentina a 50 años de su muerte

Mantuvo su vigencia incluso durante las casi dos décadas en las que estuvo proscripto y también las pocas veces, en democracia, en que gobernó un líder que no era peronista, como ocurre ahora.

Incluso con la relevancia que hoy tiene el economista outsider Javier Milei, quien sorpresivamente venció al candidato peronista en los comicios presidenciales de noviembre, no hay dudas de que esa fuerza aún mantiene una mano firme sobre las riendas del poder.

Y no solo allí reside su poder: el peronismo también está en las bases del movimiento sindical , que desde el surgimiento de esta fuerza mantiene mucho peso en Argentina.

No hay marcha o protesta que se realice en el país -y aquí casi no pasa un día sin marchas o protestas- que no esté dominado por afiches, cánticos y discursos que aluden o citan a Perón y a su famosa segunda esposa, Eva Duarte o Evita, principal emblema del peronismo.