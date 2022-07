Por qué la guerra en Ucrania ha puesto en duda el futuro de los tanques en el campo de batalla

"Es importante no sacar lecciones equivocadas de lo que hemos presenciado en los últimos meses", dice el teniente general retirado del ejército estadounidense Ben Hodges, quien hasta hace poco comandaba las fuerzas terrestres estadounidenses en Europa.

" La derrota del ataque ruso a Kiyv * muestra lo que ocurre cuando los tanques son desplegados de forma inexperta por una fuerza que no sabe hacer guerra de armas combinadas (combinando tanques con infantería, artillería y aviación) y que tiene una logística débil.

"Hay dos tipos de APS: los programas de evasión destructiva y no destructiva", explica David Willey, de Bovington.

"La no destructiva implica pulsos electrónicos que pueden interrumpir el misil entrante. La destructiva significa disparar algo cinético contra él, como una oleada de balas", explica.

Predice un futuro, no muy lejano, en el que los tanques no tripulados y teledirigidos -esencialmente drones blindados- se desplazarán por el campo de batalla en tándem con los tanques tripulados, aumentando su potencia de fuego y reduciendo el riesgo de muerte.

"Los tanques tienen una potencia de fuego, una movilidad y una resistencia que la infantería no tiene. Es una plataforma flexible que puede operar de día y de noche, llegar al objetivo y dar un golpe al enemigo". Ucrania no estaría reconstruyendo sus fuerzas de tanques si éstos no fueran vitales. Han pedido más del doble de los tanques que posee Reino Unido".