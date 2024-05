Por qué los 21 tripulantes del carguero que chocó contra el puente de Baltimore todavía no han podido desembarcar 7 semanas después del accidente

Por ahora, no obstante, no está claro cuándo podrán regresar a casa.

Visas e investigaciones

“Una situación triste”

"No pueden realizar operaciones bancarias en línea. No pueden pagar sus facturas en casa. No tienen ninguno de sus datos ni la información de contacto de nadie, por lo que están realmente aislados en este momento", dijo Messick. "Simplemente no pueden comunicarse con las personas que necesitan, ni siquiera mirar fotografías de sus hijos antes de irse a dormir. Es una situación realmente triste".