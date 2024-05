Por qué los casos de cáncer de pene están aumentando en el mundo y qué se puede hacer para prevenirlo

"Empecé a visitar clínicas para saber qué era, pero todos los médicos me dijeron que era por exceso de piel y me recetaron medicamentos", recuerda el hombre de 63 años.

“Para mi familia fue algo muy desagradable, más aún porque me tuvieron que amputar parte del pene. Me siento como si me hubieran decapitado”, afirma.