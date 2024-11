Por qué los científicos trabajan en un reloj nuclear ultrapreciso (y en qué se diferencia del atómico)

Qué es un reloj atómico y cómo influye en tu día a día

Cómo funciona un reloj nuclear

Una nueva ventana al universo

“Por ejemplo, sabemos que más del 80% de los constituyentes del universo no son materia normal,sino materia oscura que no entendemos. Y es posible que operando un reloj nuclear que es bastante sensible a muchos efectos a los que no son sensibles los relojes atómicos normales, podamos tener una clave para entender cuál es el origen de esa materia oscura”.