Por qué los premios de la lotería en EE.UU. se han vuelto cada vez más millonarios y más difíciles de acertar

Se trata del segundo mayor premio de la historia de Estados Unidos y llega sólo unos meses después de que en California se consiguiera un bote récord de US$ 2.040 millones en la lotería Powerball .

No es el único país del mundo con premios abultados. Muchos otros países también tienen loterías, pero en Estados Unidos se baten continuamente los récords de premios.

¿Por qué son tan grandes? Jonathan Cohen, autor del libro "Por un dólar y un sueño: Loterías estatales en la América moderna" (For a Dollar and a Dream: State Lotteries in Modern America), explica este fenómeno a la BBC.