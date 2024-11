¿Por qué Perú es tan importante para el planeta en la lucha contra el cambio climático?

Las imágenes y textos que acompañan a cada palabra develan no solo ecosistemas tan extraordinarios como vulnerables, sino también los rostros de "ecohéroes" que con su sabiduría ayudan a cuidar las riquezas naturales del país sudamericano.

El tema climático no entiende de fronteras, entiende de ecosistemas. Y lo que sucede en el Perú es relevante para el planeta.

Por lo tanto, ahí hay unos recursos genéticos fundamentales para combatir el cambio climático, porque no sabemos qué especies, qué variedades pueden servirnos para cultivarlas en situaciones extremas.

Esas personas tienen un conocimiento que no ha sido puesto en valor. Parece como que la ciencia más occidental ha desterrado de alguna manera este conocimiento empírico, que también es ciencia.

En tu libro esas personas no son anónimas, sino que tienen nombres y apellidos. Tú las llamas "ecohéroes". ¿Podrías hablarme de esta expresión?

A mí me pasó una cosa muy bonita con esa palabra.

Cuando la curadora me contó lo que había sucedido, le pedimos permiso a la empresa que limpiaba la galería para que le diera una hora a esta señora y a sus compañeras y les hicimos un recorrido por la galería.

Fueron las primeras, y yo creo que con ese recorrido justificamos la exposición que todavía no se había inaugurado.

Ya no importaba si iba más gente o no iba tanta gente. Habíamos conseguido el objetivo, que era poner en valor algo que lamentablemente pasa desapercibido. Estábamos mostrando una parte invisible del país y finalmente de nuestra vida.

1. BIODIVERSIDAD

Esta palabra está ilustrada en el libro con la versión más antigua que existe en el Perú de su escudo nacional. De esta manera he querido poner en valor el hecho de que la flora y la fauna están presentes en uno de los símbolos más importantes del país.

2. DOMESTICACIÓN

3. ECOHÉROES

4. GLACIAR

La fotografía es del glaciar Quelccaya, que es el glaciar tropical más grande del mundo con 17 km de longitud. Está retrocediendo cien metros al año y al retroceder se ve toda esa roca. Eso debería estar con hielo y no lo está. Que no esté con hielo significa que las reservas de agua que tendrían que estar ahí congeladas y para muchos años no lo estén.