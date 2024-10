Por qué se dice que las elecciones de Uruguay son las "más aburridas" del año (y que eso además puede ser envidiable)

Ni histórica ni épica

Hablando sobre los ciclos electorales y la política estadounidense, el historiador israelí Yuval Noah Harari preguntó recientemente en el programa televisivo The Daily Show: “ ¿No sería mejor que fueran un poco más aburridos? ”.

“¿Por qué debería?”

El Banco Mundial resume que “Uruguay se destaca en América Latina por ser una sociedad igualitaria, por su alto ingreso per cápita y por sus bajos niveles de desigualdad y pobreza” .

“La estabilidad democrática nadie nunca dijo que fuera divertida, pero por otro lado está llena de beneficios” , explica. “Un país fuerte institucionalmente y que no ha sufrido en los últimos 20 años ninguna situación que podamos describir como crisis económica grave, ¿por qué debería tener un cambio de gobierno radical?”.

“Desde afuera no he escuchado nunca a nadie decirme que el funcionamiento político democrático de Uruguay no sea envidiable”, dice D’Adamo a BBC Mundo.