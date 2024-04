"Protestan por Gaza": cómo el campus de la UCLA refleja la tensión que genera en EE.UU. el conflicto entre israelíes y palestinos

"He traído a mis hijos para que se inspiren", dice Shaan Sethi, al tiempo que los aúpa, primero al de 7 años y luego al de 9, de modo que puedan ver lo que hay más allá del perímetro de seguridad.

Protestas y tensión en expansión

Las protestas en las universidades estadounidenses por la guerra en Gaza no son una cuestión de los últimos días; se han sucedido con más o menos intensidad desde el atentado de Hamás y el inicio de la ofensiva israelí.

Los estudiantes siguen con las proclamas allí, a riesgo de ser suspendidos por no haber cumplido con la fecha límite para levantar el campamento -las 14:00 hora local del lunes- establecida por las autoridades académicas.

Y no solo no han cesado en Columbia, sino que se han extendido por centros educativos de todo el país, desde Yale a Massachusetts Institute of Technology (MIT), pasando por Emory, Emerson, Tufts, Brown, Stanford y la Universidad de Texas en Austin.