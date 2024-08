Qué busca Nicolás Maduro al llevar al Tribunal Supremo la disputa por los resultados de las elecciones en Venezuela

El presidente del CNE atribuyó el retraso en el anuncio de resultados a un supuesto hackeo al que ya había hecho referencia la noche de las elecciones, pero no divulgó las actas ni ha explicado por qué no las han publicado.

"Nada que impugnar"

"El problema de fondo en Venezuela es que no hay ningún acta electoral. En Venezuela no ha habido una divulgación transparente, pública, verificable de los resultados electorales que han sido anunciados", dice Hernández, quien es experto en derecho constitucional y administrativo.

"El Consejo Nacional Electoral es quien tiene la información, tiene las actas originales y las actas de totalización, tiene que divulgar esas actas. Maduro dice que finalmente el [oficialista] Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) tiene las actas. Eso no importa. No son el PSUV ni la oposición los que tienen que mostrar las actas. Es el CNE", apunta Hernández.

"Cortina de humo"

"Vine a ver de qué se trataba y me voy igual. No sé de qué se trata esto. La Sala Electoral admite un recurso del presidente de la República, que fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral. ¿Contra qué concurre el presidente de la República?, ¿contra su propia proclamación? ", se preguntó Márquez al abandonar el acto.

"No me siento notificado de nada. La notificación tiene que venir acompañada del recurso", señaló.

La imparcialidad del TSJ

El informe final divulgado el martes por el Centro Carter es muy crítico con las elección del 28 de julio y concluye que no alcanzó los "estándares internacionales de integridad electoral" y que "no puede ser considerada democrática".

"No creo que nadie va a comprar lo del TSJ porque al final lo que está en juego es lo que tú has demostrado, no solo el domingo, sino a lo largo de los años: que no tienes autonomía de poderes. Entonces, así como el Poder Electoral no es independiente, tampoco lo es el TSJ. De manera que no es necesario que pongas en manos del TSJ una decisión simplemente derivada de un crimen electoral que cometió el árbitro", dice la experta.