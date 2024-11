Qué ideas tiene Elon Musk sobre el funcionamiento del gobierno de EE.UU. y qué se puede esperar del nuevo Departamento de Eficiencia creado por Trump

Qué se sabe del DOGE

Y, en principio, no será permanente: Trump estima que el órgano completará su trabajo en 18 meses , y Musk cree que lo hará "mucho más rápido".

El precedente de Twitter/X

Pero estos cambios tuvieron algunas consecuencias no deseadas.

"Si bien su papel en el Departamento de Eficiencia Gubernamental será más informal, no hay duda de que Trump lo escucha , al menos por el momento", sentencia.

Musk contra las regulaciones

Elon Musk "es extremadamente antirregulaciones y odia que el gobierno o cualquier otra persona le diga qué hacer", describió la periodista de investigación Kristen Grind en el podcast The Daily del diario estadounidense The New York Times.