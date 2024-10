¿Qué le conviene a Putin que pase en las elecciones de Estados Unidos?

No fue el único en celebrarlo.

Y nunca olvidaré el momento en que una funcionaria rusa me dijo que se había fumado un puro y bebido una botella de champán (sí, MÁS champán) para brindar por la victoria de Trump.

Toda esa efervescencia no tardó en esfumarse.

Pero no hace falta ser un experto en política para comprender que, en la campaña electoral, lo que garantiza una sonrisa en la cara de Putin es lo que ha estado diciendo Trump, no Harris.

No es que la televisión estatal rusa haya sido especialmente elogiosa con ella. Hace unas semanas, uno de los presentadores de noticias más mordaces de Rusia despreció por completo las habilidades políticas de Harris. Sugirió que estaría mejor presentando un programa de cocina.

Resultado ajustado

El gobierno Biden no sólo impuso un tsunami de sanciones a Rusia, sino que la ayuda militar estadounidense ha sido crucial para ayudar a Kiev a sobrevivir a más de dos años y medio de guerra contra Rusia. Entre el armamento avanzado que Estados Unidos ha suministrado a Ucrania se encuentran los tanques Abrams y los sistemas de cohetes HIMARS.

Cuesta creer ahora que hubo un tiempo, no hace tanto, en que Rusia y Estados Unidos se comprometieron a trabajar como socios para reforzar la seguridad mundial.

Entre la "desaparición" y la "amistad"

Me dirijo al pato real moscovita y sus patitos para averiguar qué piensan los rusos de Estados Unidos y de las elecciones estadounidenses.

"Quiero que Estados Unidos desaparezca", dice Igor , un pescador furioso que pesca en un estanque cercano. "Ha iniciado muchas guerras en el mundo. Estados Unidos era nuestro enemigo en la época soviética y lo sigue siendo. No importa quién sea presidente".

Estados Unidos es el eterno enemigo de Rusia: esa es una visión del mundo que se refleja a menudo en los medios de comunicación estatales. ¿Está Igor tan enfadado porque se informa por la televisión rusa? O quizá sea porque no ha pescado mucho.

La mayoría de la gente con la que hablo no considera a Estados Unidos como un adversario malvado.

"Estoy a favor de la paz y la amistad", dice Svetlana. "Pero mi amigo de Estados Unidos tiene miedo de llamarme. Quizá allí no haya libertad de expresión. O, tal vez, sea aquí en Rusia donde no hay libertad de expresión. No lo sé".