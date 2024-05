Qué países han tomado acciones concretas para presionar a Israel a que detenga su ofensiva en Gaza

No es la primera vez que Israel se enfrenta a la condena de otros países por sus acciones en Gaza o Cisjordania. Pero nunca antes la presión internacional había sido tan intensa como ahora, debido, principalmente, a la escala de destrucción sin precedentes que ha provocado la represalia israelí al ataque de Hamás del pasado 7 de octubre.

Romper relaciones

"Hoy la humanidad, en todas las calles, está de acuerdo con nosotros. No puede volver la época del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra humanidad. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir", dijo el presidente Gustavo Petro en un discurso este miércoles 1 de mayo en el que anunció la ruptura diplomática.

Pues, en realidad, no está claro. Ninguno de estos tres países tiene gran peso político en Medio Oriente y sus intercambios comerciales y diplomáticos con Israel antes de esta crisis eran modestos.

Colombia es, no obstante, el segundo socio comercial de Israel en Latinoamérica después de Brasil. Ambos países firmaron un acuerdo de libre comercio en 2020, y el ejército colombiano utiliza aviones y armamento israelí para luchar contra los carteles de la droga y grupos insurgentes.

Sin embargo, por el momento, este acuerdo no parece haberse visto afectado, y el ministerio de Relaciones Exteriores colombiano ha comunicado su intención de “mantener la actividad de las respectivas secciones consulares en Tel Aviv y Bogotá”.

Cortar los vínculos comerciales

Suspender la venta de armas

En Bélgica, ha sido la región de Valonia la que ha decidido suspender la venta de pólvora a Israel. Italia también anunció la suspensión de la exportación de armas desde el 7 de octubre, aunque su ministro de Defensa reconoció luego que siguieron mandado a Israel los pedidos que ya estaban concertados de antes, con garantías de que no se iban a utilizar en Gaza.

La situación es similar con Canadá: el primer ministro, Justin Trudeau, anunció que se congelaban los posibles nuevos acuerdos de venta de armas a Israel, pero no los que ya estaban concertados.

Más del 95% de las importaciones israelíes de armas procede de Estados Unidos y Alemania , que no han dado ningún signo claro de que vayan a ser suspendidas.

El impacto de estas restricciones de venta de armas “es limitado, ya que son Estados Unidos y Alemania los que suministran la mayoría de las armas, mientras que los demás envían sobre todo componentes o equipos muy específicos que probablemente puedan ser reemplazados por otros, así que no va a cambiar nada”, argumenta Yossi Mekelberg.

Acudir a la justicia internacional

En enero, el tribunal, que dirime disputas entre Estados, emitió un fallo provisional que ordenaba a Israel tomar medidas para prevenir actos genocidas en Gaza, pero no llegó a exigirle que detuviera su ofensiva militar.

La Corte Penal Internacional no ha confirmado nada, pero en la última visita del fiscal de la CPI a Israel y Cisjordania, Karim Khan dejó claro que “todos los actores deben respetar el derecho internacional humanitario. Si no lo hacen, no se quejen cuando mi oficina deba actuar".