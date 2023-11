Qué se sabe de la guerra de Bukele contra la corrupción en El Salvador para la que construirá una nueva cárcel

“Hay unos presidentes fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones. Entonces, yo no robo porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto", dijo Bukele.

“Pero no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones. Espero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y el que roba, lo metió a la cárcel. Ya hay un par que están en la cárcel (…) Ya estamos por iniciar la construcción del CECOC, Centro de Confinamiento de la Corrupción. No es broma”, dijo el mandatario.