Qué se sabe de los "cientos" de exmilitares colombianos involucrados en el conflicto de Sudán que Petro pide retornar a Colombia

Lombana Moncayo es parte de un amplio grupo de colombianos involucrados en la pugna de poder que protagonizan las regulares Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) desde abril de 2023, que han dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados en una de las peores crisis humanitarias de nuestro tiempo.

Es un dato que BBC Mundo no pudo comprobar de forma independiente pero que no le resulta "improbable" a Mario Urueña Sánchez, experto en seguridad de la Universidad del Rosario en Colombia y estudioso de las misiones de colombianos en el exterior.

Si Lombana Moncayo murió en ese operativo de las FAS no quedó inmediatamente confirmado, pero el viernes 29 de noviembre, las FAS afirmaron haber matado a "22 mercenarios de nacionalidad colombiana" entre las filas de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en un ataque con drones en Darfur, en el occidente de Sudán, una de las regiones más calientes del conflicto.

Engañados

EAU ha negado las acusaciones de las FAS , aunque un reporte de las Naciones Unidas considera "creíble" que esta monarquía árabe esté apoyando militarmente a las FAR con armas, logística y vehículos a través de Libia, Chad y Sudán del Sur.

Los colombianos detectados por las FAS en Sudán, según este ejército, se encontraban entre miembros de las FAR.

Por lo que las FAS también acusan a EAU de "pagar mercenarios para que luchen junto a los paramilitares (FAR)".

Cómo llegan los colombianos a Sudán

"Luego es que se enteran que combatirán, junto a los paramilitares (FAR), al ejército de Sudán (FAS)", añade.

Según Rodríguez, aquellos 28 no fueron más que el comienzo de un flujo continuo de exmilitares que viajaron desde Colombia para trabajar en seguridad en África, pasando muchos primero por EAU , y se desplazaron a su supuesto destino para luego terminar peleando en Sudán.

"Algunos ya se regresaron y otros piden volver (a Colombia) al verse involucrados en bombardeos y enfrentamientos directos, pero no es sencillo", comenta Rodríguez.

¿Qué papel juega EAU?

Y segundo, por las frecuentes acusaciones de apoyar a las rebeldes FAR que el ejército de Sudán hace contra este país.

Aunque EAU niegue las alegaciones y su vínculo a las FAR no haya sido comprobado, el experto Ureña recuerda que "EAU tiene intereses geopolíticos en Sudán, donde es políticamente afín a las FAR".