Qué son los beepers y por qué esta tecnología de hace décadas sigue siendo utilizada por Hezbolá

Pero no solo Líbano fue afectado, sino también la vecina Siria, donde 14 personas resultaron heridas luego de que estallaran sus beepers, aseguró el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

No está claro cómo se produjo el ataque, el cual parece ser muy sofisticado. Sin embargo, desde Hezbolá y el gobierno del Líbano no han dudado en acusar a Israel de orquestarlo. Señalamientos que, hasta ahora, no han sido respondidos desde el lado israelí.