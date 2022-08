Qué tan buenos son los cigarrillos electrónicos que en vez de nicotina contienen vitaminas y otros suplementos saludables

Sin embargo, las afirmaciones no probadas de las empresas que comercializan estos dispositivos, las cuales aseguran que son beneficiosos para la salud, han puesto en alerta a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Una nueva oleada de productos pretende utilizar este mismo sistema de suministro inhalado para una amplia gama de productos sin nicotina, como vitaminas (las B12 y C son especialmente populares), cardo mariano, melatonina (una hormona), té verde y una variedad de aceites con esencias. Las empresas que los fabrican afirman que diferentes combinaciones de estos aditivos ayudan a concentrarse mejor, a dormir e incluso a perder peso.

Muchos de estos aditivos individualmente son suplementos considerados como seguros para su consumo. Pero la gran mayoría no han sido probados para determinar si son seguros para su inhalación y que no conllevan riesgos de daños a largo plazo. Como los "vapes saludables" no contienen nicotina, evaden a las autoridades reguladoras.