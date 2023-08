Quién era Fernando Villavicencio, el candidato a la presidencia de Ecuador asesinado días antes de las elecciones

De 59 años, Villavicencio no contaba con una larga trayectoria en cargos electivos, pero sí con un amplio recorrido en el ámbito público por su labor periodística y su compromiso con el combate a la corrupción .

"Hoy Ecuador está tomado por Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa y también la mafia albanesa. Es decir, queda claro para América Latina, lo mismo que en Colombia y en México, que no es posible que el narcotráfico se instale en una sociedad y la someta sin el contubernio y la connivencia del poder político ", dijo por ejemplo en una entrevista ofrecida en mayo al medio CNN en Español.

Blanco de amenazas

"El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley ”, escribió el mandatario, mostrando su “indignación” y asegurando que “este crimen no va a quedar impune”.

"No querían que destapara la corrupción. Maldigo a este gobierno. No hizo nada. No hizo para protegerlo. Es un complot", aseguró en declaraciones a medios locales.