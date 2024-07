Quién era Ismail Haniya, el líder de Hamás, y qué implica su asesinato para el grupo y para la guerra en Gaza

Según Hamás, su muerte se produjo en “un ataque traicionero sionista a su residencia en Teherán”. Pero Israel no se ha pronunciado al respecto.

Quién era Ismail Haniya

Pero el ascenso político de Haniya no terminó allí.

El “rostro público” de Hamás

Consecuencias para la guerra

En particular, afirman los expertos, es el daño que puede significar esto para los frágiles esfuerzos para negociar la paz en Gaza.

No está claro cuánto control ejercían Haniya y los otros dirigentes políticos de Hamás en el exilio sobre los líderes del grupo en Gaza y su ala militar, dirigida por Yahya Sinwar, que planeó y llevó a cabo los ataques de octubre.

Y agrega: “Un alto funcionario de Hamás me dijo: ‘Hamás es una idea, Hamás es una ideología. Y el asesinato del líder no cambiará a Hamás, y no hará que Hamás se rinda ni haga más concesiones’”.