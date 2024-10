Quién era José Menéndez, el exitoso ejecutivo del entretenimiento cubano asesinado por sus hijos Erik y Lyle y acusado tras su muerte de abuso sexual

El sueño americano

Convertido en un ejecutivo de la industria de la música a pesar de no saber mucho del tema, firmó a artistas como la exitosa banda juvenil puertorriqueña Menudo, el dueto británico Eurythmics, que alcanzó la fama mundial poco después de firmar con la disquera para la que trabaja Mendéndez con su canción Sweet Dreams (Are Made of This), entre otros.